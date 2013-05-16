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亚洲 | 2013年 5月 16日 星期四 11:36 BJT

新西兰评等：惠誉维持对新西兰“AA”评等，展望为稳定

路透悉尼5月16日 - 评级机构惠誉周四维持对新西兰“AA”评级，展望为稳定。之前，新西兰预计未来两年经济成长加速，且预算恢复盈余。

“我们认为这一预估鼓舞人心，因为其继续说明新西兰政府仍致力于财政整顿，”惠誉分析师Art Woo表示。(完) (编译 李爽; 审校 杜明霞)
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