新闻稿：标普称新西兰2014年预算案不会对该国评级产生即刻影响

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(以下为标准普尔5月16日发布的新闻稿) 标普周四表示，新西兰政府所提出的2014年预算案将不会对该国的评级和展望产生即刻影响。
总的来说，新西兰的信用状况仍符合该国‘AA’的外币评级。我们仍预计，新西兰政府将继续致力于实施中期财政策略，即以经营盈余为目标，以及把中央政府净债务占国内生产总值(GDP)的比例限制在30%之下(在2020年前降至20%下方)。我们相信，由于新西兰在政治和社会层面就审慎的财政管理达成了强烈共识，这将有助于推行上述财政策略。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。