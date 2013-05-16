新闻稿：标普称新西兰2014年预算案不会对该国评级产生即刻影响

(以下为标准普尔5月16日发布的新闻稿) 标普周四表示，新西兰政府所提出的2014年预算案将不会对该国的评级和展望产生即刻影响。

总的来说，新西兰的信用状况仍符合该国‘AA’的外币评级。我们仍预计，新西兰政府将继续致力于实施中期财政策略，即以经营盈余为目标，以及把中央政府净债务占国内生产总值(GDP)的比例限制在30%之下(在2020年前降至20%下方)。我们相信，由于新西兰在政治和社会层面就审慎的财政管理达成了强烈共识，这将有助于推行上述财政策略。(完)