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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 06:28 BJT

新西兰央行：更新与政府的政策目标协议，中期通胀率目标仍为1-3%

路透惠灵顿6月7日 - 新西兰央行周三表示，已与财政部长更新了央行总裁惠勒9月离职后六个月的政策目标协议。

该协议同2012年签署的上份协议相比没有变化，央行中期平均消费者物价通胀率目标仍为1-3%。

新协议将从9月27日开始生效，届时新西兰央行副总裁斯宾塞(Grant Spencer)将担任代理总裁直到3月26日，期间央行将寻找新任正式总裁。(完) (编译 许娜；审校 郑茵)
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