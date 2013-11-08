中国游客蜂拥新西兰 上海房企购当地高级度假村

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透惠灵顿11月8日 - 中国游客蜂拥前往新西兰。上海房地产开发商上海中房置业股份有限公司(Shanghai CREDReal Estate)则在当地购买了一处高级度假村，并计划进行重大升级改造，以吸引富裕的中国游客前往新西兰。
上海中房置业买下了占地1,100公顷的卡林顿度假村(Peppers CarringtonResort)。该度假村拥有一处海滨高尔夫球场和葡萄园。这是中国企业对新西兰旅游业的首笔重大投资。
上海中房置业周五发表声明称，富裕的中国游客往往会用中国的旅行社，而后者更喜欢推荐中资度假村。
上海中房置业是从一位名叫PaulKelly的美国银行家兼投资者手中购得此度假村，但未透露收购价格。公司称将斥资数百万元用于度假村升级改造，但没有提供具体金额。
卡林顿度假村在风景如画的卡里卡里半岛(KarikariPeninsula)上，位于奥克兰以北大约270公里处。奥克兰是新西兰最大城市，也是其主要国际门户。
中国是新西兰的第二大游客来源国。截至9月31日的前9个月，共有逾236,000名中国游客访问过新西兰，比去年跳增50%。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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