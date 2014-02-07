中国火锅推高羊肉需求 新西兰羔羊肉出口量飙升

路透惠灵顿/悉尼2月7日（记者 Naomi Tajitsu/Colin Packham） -新西兰最大肉产品加工商的一个工厂里，成排的已宰羔羊被送入切割室进行切割和修整，随后被运往中国。此类出口中国的羊肉数量在不断增加。

中国进口的并不是西方消费者喜欢的法式羊排、羊腿和里脊，而是脂肪含量很高、羔羊腹部周围的肉，这类肉以前非常便宜，甚至会被卖到宠物食品市场。

这类肉运抵中国后，会被卷起来、半冰冻并切割成纸片薄厚，随后被卖往火锅店。

中国需求的迅速增加推动2013年新西兰对华羊肉出口金额达到5.5亿美元，比2010年增加了五倍左右，为新西兰农业提供了巨大支撑，而其传统的欧洲市场需求则一直低迷。

中国是全球最大的羊肉生产国，2011年估计产羊1.4亿只，但羊肉产量一直在下降，因为城市化导致农业用地的面积减少。羊肉消费以前主要集中在东北地区，但中产阶级的崛起推动了蛋白质需求的增加，他们也希望吃到更多种类的食物。

英敏特12月对3,000人进行的调查发现，接近三分之二的受访者至少一个月去一次火锅店。中国食品安全丑闻也让来自新西兰和澳大利亚的进口肉更受欢迎。

“如果你看中国的基本面，你会发现红肉供应量在下降，加上人们对食品安全的担忧，因此对澳大利亚和新西兰加工商而言，关键在于确保供应链。”荷兰合作银行动物蛋白分析师Matt Costello表示。

2012年，中国取代法国成为全球最大的羊肉进口国。

“以前不销往中国，但现在情况变了。中国是巨大的消费国，我们必须努力满足中国的需求。”Alliance Group勒文肉制品厂厂长Phillip Hansen表示。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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