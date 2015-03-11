斯诺登称新西兰对中国及其他亚洲国家实施间谍活动

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透惠灵顿3月11日 - 据美国国家安全局（NSA）承包商前雇员斯诺登最新披露的文件，新西兰政府的电子监控项目覆盖中国直至南极等诸多国家和地区，相关情报与美国及其他盟国共享。
最新文件显示，新西兰间谍机构从约20个国家和地区采集通讯数据，包括中国、日本、朝鲜、伊朗以及南极等，其中许多国家与新西兰有着密切的贸易关系。
这些日期为2013年4月的文件显示，新西兰政府通信安全局（GCSB）将收集到的情报传递给美国NSA以及澳大利亚、英国和加拿大的情报机构，这四个国家与新西兰是“五眼”（Five Eyes）情报联盟的成员国。
这些文件内容发布在《新西兰先驱报》（New Zealand Herald）和Intercept网站，文件显示，新西兰GCSB的触角延伸至南太平洋岛国以外的更广地区，且该国近年来加大了大规模监控力度。
调查作家海格（Nicky Hager）对TV One电视台说：“如果只是为了新西兰自身，很难想象要针对那些国家进行高科技间谍活动。”
“唯一合理的解释是，我们这么做是在尽义务，或者说是作为美国盟国之一要付出的代价。”
周三曝光的文件中还包括美国NSA对GCSB行动的评估，NSA评估称新西兰“仍非常有帮助，能协助NSA掌握……美国难以直接获取的地区和国家情况”。
《新西兰先驱报》及Intercept报导称，GCSB及新西兰总理约翰·基办公室拒绝置评。路透就此寻求置评，暂未得到回复。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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