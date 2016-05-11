新西兰鲁阿佩胡火山喷发风险上升 曾是《指环王》取景地

路透惠灵顿5月11日 - 新西兰警告徒步者与登山者远离鲁阿佩胡火山（Mount Ruapehu）。鲁阿佩胡火山参差不齐的火山岩层与古怪的荒原风貌曾在电影《指环王》中出现。

地震与火山监测机构“地质与核科学研究所”（GNS Science）调高了对鲁阿佩胡火山的警戒级别。该火山位于新西兰北岛汤加里罗国家公园，上一次爆发是在2007年。

“该火山出现更多活动迹象。”火山学家Brad Scott说道。

新西兰环保部警告徒步者远离“火山口湖”（Crater Lake）两公里以内的“山顶危险区”（Summit Hazard Zone）。

“近期对该火山的探访证实火山气体释放量增加。”地质与核科学研究所说道。

自4月中旬以来，该火山口湖的温度已从25摄氏度升至46摄氏度。火山喷发警戒级别已从“温和”上调至“不稳定度提高”。

每年都有数以千计的人徒步穿越“汤加里罗越山步道”（TongariroCrossing）。该步道长20公里，经过该地区全部三个火山。

彼得·杰克逊执导的《指环王》三部曲中，摩多的不毛之地就取景于此。（完）