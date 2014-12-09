新西兰农户降低牛奶产量 因奶制品价格大跌

路透惠灵顿12月9日 - 新西兰农户正在压低牛奶产量，因欧美的大量供应打压了奶价，显示数年来推动新西兰经济成长的“白金”潮已成明日黄花。新西兰是全球最大奶制品出口国。

上一季创纪录高位的奶制品价格已不复存在，因供应过剩且中国和俄罗斯的购买放缓，打压了新西兰最大出口业--奶制品的出口。

新西兰奶制品企业恒天然(FSF.NZ)料在周三下调奶制品出厂价预估，或将乳固体价格从当前的每公斤5.30新西兰元下调至六年低点5.00新西兰元下方。

分析师预计新价格将远低于平均生产成本，将使新西兰农业为基础的经济规模削减约55亿新西兰元，这对农户来说是个重大打击。

“我们将看到未来六个月左右的贸易数据相当疲弱，因奶制品价格至今的跌势已反应到官方数据，其将显示在经常帐和贸易条件数据中，”新西兰国民银行分析师Doug Steel称。

但这位分析师表示，现在就说奶制品产量将较上年同期下降，还为时尚早。(完)

(编译 于春红; 审校 高琦)

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