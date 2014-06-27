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国际财经 | 2014年 6月 27日 星期五 08:46 BJT

新西兰股票交易所暂停交易 因信息发送系统故障

路透惠灵顿6月27日 - 新西兰股票交易所(NZX.NZ)周五表示，包括指标股指NZX-50 .NZ50在内的所有市场交易暂停，因旗下FIX信息发送系统出现故障。

交易所称，预计将于当地时间11:25(2325GMT)恢复交易。不过目前仍处于停摆状态。(完)

(编译 许娜；审校 张明钧)

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