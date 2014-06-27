新西兰股票交易所暂停交易 因信息发送系统故障

菲律宾财长称该国计划于下半年发行熊猫债筹集约2亿美元资金
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。
路透惠灵顿6月27日 - 新西兰股票交易所(NZX.NZ)周五表示，包括指标股指NZX-50 .NZ50在内的所有市场交易暂停，因旗下FIX信息发送系统出现故障。
交易所称，预计将于当地时间11:25(2325GMT)恢复交易。不过目前仍处于停摆状态。(完)
(编译 许娜；审校 张明钧)
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菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。
路透明斯克4月18日 - 白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)周二表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。
路透上海4月18日 - 德国大众汽车(VOLKSWAGEN)周二表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。