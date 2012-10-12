加拿大将中海油收购Nexen的评估期延长30天

路透渥太华10月11日电---加拿大称,其需要更多时间来评估中海油(0883.HK)对加拿大油企NexenNXY.TO价值151亿美元的收购案.这宗交易引发对向中国国企开放加国能源业的担忧.

加拿大政府周四延长对中海油收购Nexen的评估期30天,至11月11日."目前正在对这项交易计划进行严格评估,"加拿大工业部长Christian Paradis在简短声明中称,"这就需要时间来对这项投资提议进行彻底和严谨地评估."延长评估时间在外界广泛预期之中.

中海油加拿大分公司的一位新闻发言人拒绝置评.

根据加拿大投资法,Paradis必须确定中海油收购Nexen一案是否会给加拿大带来"净收益".多数分析师预计,他将有条件地放行这一收购案.

加拿大执政的一些保守党人士对允许中国国有公司收购该国能源资产感到不安.

周四保守党战略家向议员们发出了一份报告,强调称"我们的政府将一贯以加拿大人民的最大利益为出发点",并称Paradis将把公众的看法纳入考量.

Nexen的资产包括油砂业务、位於不列颠哥伦比亚省的页岩气、以及遍及全球的其他资产.(完)

--编译 孙茉莉/兰秀娟;审校 程琳/张涛

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