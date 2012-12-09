加拿大政府批准中海油收购Nexen

路透纽约/渥太华12月7日电---加拿大监管机构批准中海油(0883.HK)收购NexenNXY.TO的交易,同时亦批准了马来西亚国家石油公司(Petronas)对Progress Energy (PRQ.TO)的收购.这缓解了数月以来围绕外国投资者投资加拿大资源领域的相关忧虑.

该决定受到投资者和政界人士的密切关注,之前加拿大政府就海外石油公司能够在多大程度上控制加拿大的能源领域,进行了为时数月的辩论.

在路透报导中海油收购Nexen交易被批准後,加元兑美元走强.

中海油将以151亿美元收购Nexen,後者拥有加拿大亚伯达省的油砂资产,并在北海、墨西哥湾和尼日利亚拥有海外业务.

批准该交易时,加拿大政府称中海油在透明度、就业和资本投资方面做出了重大承诺.

中海油收购Nexen的交易在9月获得後者绝对多数股东的支持.

收购完成後,中海油将拥有Nexen位於北海Buzzard油田的43%股权,该油田是用於计算布兰特油价时所用原油的主要产地.

中海油亦将获得Nexen位於亚伯达省北部Long Lake油砂项目的全部权益.(完)

--编译 侯向明;审校 王兴亚

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