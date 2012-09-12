加拿大媒体改口 对中海油收购Nexen案反对立场软化

加拿大太阳报业集团周二改变了之前反对联邦政府批准中海油收购加拿大Nexen的立场，称上周中加两国签署的协议是“重大转折”。该集团之前是反对此宗收购案态度最激烈的媒体，但其周二社评对两国签署的《外国投资促进保障协议》大加赞扬，称其赋予收购案全新意义。