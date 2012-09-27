中海油与加政界磋商後对获准收购Nexen有信心--消息

和君创业向中国当局申诉麦当劳出售中国业务案
路透香港2月16日 - 中国的和君创业管理咨询公司过去曾在对抗可口可乐及苹果的反垄断大战中扮演助攻角色，现在则将矛头对准美国速食业龙头麦当劳。和君创业向中国监管当局提出申诉，认为麦当劳出售中国业务之举，可能损害员工及消费者。
记者 朱球/陈爱珠 编译 程琳
路透香港/北京9月27日电---消息人士称,中国海洋石油有限公司(0883.HK)相信以151亿美元收购NexenNXY.TO的交易将被批准.中海油先前同加拿大地方官员磋商後,信心更足,认为加拿大将把中国视为油砂产业的投资国以及未来能源的消费国.
中国油的收购提议在加拿大联邦政府内部引起忧虑,有人对中国国企收购加国资产心存芥蒂.部分加拿大媒体最近公布的民调也显示,多数受访加拿大人反对这笔交易,让投资者担心加拿大政府最终可能否决该交易.
但有迹象显示加拿大或将批准这宗交易.本月稍早加国省级领导组成的代表团在北京与中海油高层会晤,熟悉会议情况的消息人士对路透称,加方官员没有表达对这宗收购提议的担忧.
消息人士称,中海油首席执行官李凡荣对这些加拿大地方官员表示,这笔交易是按照加拿大监管规定设计构架的,也有利於加拿大.这些加国地方官员不是中海油交易审批委员会成员,但据信对整个评估过程的影响力很大.
消息人士之一称,"李先生会见这些地方领导人时做得很好,他试图表明中海油的兴趣不在於开采资源,而是要融入这个社区,造福加拿大人."
当被问到这些加拿大官员是否表示过支持该交易时,他表示,"我想大概不会有哪个领导人站出来说:这对加拿大来说是一笔很棒的交易.但最重要的是没人站出来说这对加拿大不好.所以我认为这笔交易能得到批准."(完)
--译文审校 沈以文
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。