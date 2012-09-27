中海油与加政界磋商後对获准收购Nexen有信心--消息

记者 朱球/陈爱珠 编译 程琳

路透香港/北京9月27日电---消息人士称,中国海洋石油有限公司(0883.HK)相信以151亿美元收购NexenNXY.TO的交易将被批准.中海油先前同加拿大地方官员磋商後,信心更足,认为加拿大将把中国视为油砂产业的投资国以及未来能源的消费国.

中国油的收购提议在加拿大联邦政府内部引起忧虑,有人对中国国企收购加国资产心存芥蒂.部分加拿大媒体最近公布的民调也显示,多数受访加拿大人反对这笔交易,让投资者担心加拿大政府最终可能否决该交易.

但有迹象显示加拿大或将批准这宗交易.本月稍早加国省级领导组成的代表团在北京与中海油高层会晤,熟悉会议情况的消息人士对路透称,加方官员没有表达对这宗收购提议的担忧.

消息人士称,中海油首席执行官李凡荣对这些加拿大地方官员表示,这笔交易是按照加拿大监管规定设计构架的,也有利於加拿大.这些加国地方官员不是中海油交易审批委员会成员,但据信对整个评估过程的影响力很大.

消息人士之一称,"李先生会见这些地方领导人时做得很好,他试图表明中海油的兴趣不在於开采资源,而是要融入这个社区,造福加拿大人."

当被问到这些加拿大官员是否表示过支持该交易时,他表示,"我想大概不会有哪个领导人站出来说:这对加拿大来说是一笔很棒的交易.但最重要的是没人站出来说这对加拿大不好.所以我认为这笔交易能得到批准."(完)

--译文审校 沈以文

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