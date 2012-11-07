加拿大执政党议员强烈反对中海油收购Nexen

路透渥太华11月6日电（记者 David Ljunggren）---加拿大众议院国防委员会主席James Bezan周二公开表示，强烈反对中海油(0883.HK)收购NexenNXY.TO，凸显加拿大政府面临的政治挑战。

Bezan是加拿大执政党保守党的重要成员，发出了该党成员态度最为强硬的评论。此次收购案规模为151亿美元。

加拿大政府上周将收购审查期延长至12月10日，因保守党成员不愿将加拿大能源企业卖给中国国有企业。很多保守党成员还提到中国的人权记录作为需谨慎的理由。

虽然加拿大总理哈珀乐于向中国出口石油，希望吸引更多外国投资，但他也必须应对国内越发担忧该收购的情况。

加拿大政治报导网站iPolitics周一称，Bezan在给一名选民的邮件中对中海油收购Nexen予以批评。

“我强烈反对该收购，而且已经直接向内阁和总理提出了我的担忧......因中国在人权和自由问题上的糟糕记录。我尤其反对中国国有企业收购加拿大公司，”Nexen表示。

“中国共产党政府甚至不能给予本国公民最基本的自由，拿国家财富到海外投资。中海油过去可能存在的侵犯人权行为，以及未能上报漏油事故，也是我非常担忧的事情。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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