中海油收购Nexen案在加拿大审批料无拖延 美国批准或延迟

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透渥太华11月28日电---加拿大当局周三表示,将很快就两宗外资对本国能源企业的收购案作出决定,虽然美国监管当局可能会推迟审批.
加拿大总理哈珀称,打算近期就作出决定.
哈柏政府正在审核的两宗收购案分别是,中国中海油(0883.HK)以151亿美元收购NexenNXY.TONXY.N,以及马来西亚PetronasPETR.UL以52亿加元购买Progress Energy Resources(PRQ.TO).
中海油与Nexen周二发布声明称,已撤回提交给美国外资审议委员会(CFIUS)的审批申请并重新提交,令外界担心这宗收购案的完成恐因此拖上更久,这给Nexen的股价构成压力.
在被问及加拿大会否因此推迟审批进程时,加拿大工业部长Christian Paradis拒绝回答.
但根据哈柏随後对记者的表态,加拿大并未计划推迟自身的审批进度,对中海油与Petronas的收购案应会同时作出决定.
有关中海油与Nexen为何会撤回并重向CFIUS提交审批申请,市场并不完全清楚,但分析师指出,两家公司的声明并未提及将在年底前完成这笔交易,而只说"尽早走完CFIUS的审批进程".
理论上,新的审批申请将启动新的审评周期,美国将再获得75天时间来作出决定,因此审批结果可能推迟.
不过,两家公司声明的最开头指出,重新提交是与CFIUS"共同协商的",一名消息人士也指出,"这是例行公事".
一位要求匿名的投资者表示,他认为美国方面对这宗交易至少有一个担忧,即Nexen在墨西哥湾的钻井平台最後会由谁经营,这里靠近美国的军用运输线.
Nexen股票周三在纽约市场收低0.9%报23.98美元,远低於中海油27.50美元的收购价;Progress则收高1.5%报20.01加元,越发靠近Petronas的22加元收购报价.(完)
--编译 隋芬;审校 郑茵
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