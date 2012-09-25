加官员称政府应严格审查中海油拟购尼克森案

路透渥太华9月24日电---加拿大移民部长康尼(Jason Kenney)周一表示，加拿大政府应密切关注海外国有企业对加拿大资源企业的收购案，他指的是中海油拟收购尼克森（Nexen）NXY.TO一案。

康尼在一次新闻发布会被问及中海油(0883.HK)拟以151亿美元收购尼克森一案时，作出了前述表态。他向来对中国人权持批评态度。

他表示：“多数加拿大公民想要确保政府严格审查加拿大大型资源企业被收购案，尤其是被国有企业收购。”

康尼称，加拿大工业部长帕拉迪斯(Christian Paradis)将就是否批准中海油收购尼克森案作出公正决定。

但据消息人士称，对於此宗交易是否有利於加拿大的最终判断，将取决於总理哈珀，其内阁正就此展开热烈讨论。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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