中海油称因加拿大原油供应过剩而受冲击

中海油副总裁方志周五表示，加拿大原油供应过剩打压了该国原油的价格，给公司造成了损害。中海油上个月完成了以151亿美元收购加拿大尼克森(Nexen)的交易。方志称，中海油将尼克森视作中国能源供应的保障，但也希望在当前市场为其生产的石油维持尽可能高的价格。路透