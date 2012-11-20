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中国财经 | 2012年 11月 20日 星期二 17:06 BJT

中海油为获准收购Nexen接受加政府新条件--报导

路透香港11月20日电---彭博社援引两名消息人士的说法称，中海油(0883.HK)已接受加拿大政府提出的管理层及雇员条件，以便其151亿美元收购NexenNXY.TO的交易能够获批。

报导称，阿尔伯塔省（Alberta）省长Alison Redford上月提出要求，当中包括要确保Nexen被收购後董事会和管理层至少有50%由加拿大人出任等条款，加拿大政府支持这些要求。

中海油董事长王宜林在本月早些时候表示，他对公司收购Nexen获得加拿大监管机构批准抱有信心。

加拿大政府正在对这项交易进行评估，以确定其能否为该国带来“净利益”。加拿大政府11月2日曾表示，已将这项交易的审查期延长到12月10日。

中海油发言人拒绝对上述报导发表评论，但重申公司承诺保留Nexen的所有管理团队和雇员。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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