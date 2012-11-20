中海油为获准收购Nexen接受加政府新条件--报导

德国地方政府决定向中国海航集团出售哈恩机场
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
路透香港11月20日电---彭博社援引两名消息人士的说法称，中海油(0883.HK)已接受加拿大政府提出的管理层及雇员条件，以便其151亿美元收购NexenNXY.TO的交易能够获批。
报导称，阿尔伯塔省（Alberta）省长Alison Redford上月提出要求，当中包括要确保Nexen被收购後董事会和管理层至少有50%由加拿大人出任等条款，加拿大政府支持这些要求。
中海油董事长王宜林在本月早些时候表示，他对公司收购Nexen获得加拿大监管机构批准抱有信心。
加拿大政府正在对这项交易进行评估，以确定其能否为该国带来“净利益”。加拿大政府11月2日曾表示，已将这项交易的审查期延长到12月10日。
中海油发言人拒绝对上述报导发表评论，但重申公司承诺保留Nexen的所有管理团队和雇员。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
德国莱茵兰-普法尔茨州在一份简短公告中表示，一个部长会议已决定出售该州所持有的哈恩机场的82.5%股权，各方现在可以准备签署合同。
路透伦敦3月1日 - 根据路透周三公布的航运船期及石油贸易商的调 查结果，中国3月装运西非原油的数量将创下纪录新高，因在石油输出国 组织(OPEC)减产之际，中国持续囤积中质及重质原油。 预料3月装运准备运往中国的西非原油数量约为141万桶/日，超越2月 水准，并创下路透自2004年追踪船货状况以来的最高。 中国国营业者联合石化和中化集团进口量居于领先，而中国的独立炼 厂也躬逢其盛，买进来自托克(Trafigura)及道达尔(Total)的船货。 这些业者倾向购入安哥拉的中重质原油，包括卡宾达(Cabinda)、Dal ia、 Nemba、Plutonio及Saturno等品种，同时也将购买安哥拉最新石油 品种Olombendo的首批船货。 中国买家也预定买进刚果的Djeno原油、加纳Jubilee原油、以及部分 尼日利亚的Escravos及夸伊博(Qua Iboe
路透香港3月2日 - 中国房地产商中渝置地宣布落实以总代价11.35亿英镑收购有伦敦“摩天大厦”之称的利德贺大楼后，周四早盘初段逆市下跌。