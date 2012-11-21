中海油收购Nexen仍面临重要议题 但未陷僵局--消息

* 消息人士透露,仍有商业性议题未得到解决

* 谈判没有陷入僵局迹象

* 阿尔伯塔省(Alberta)省长持支持态度,但希望中海油做出承诺

* Nexen股价下跌

路透渥太华11月20日电---了解谈判情况的消息人士周二透露,中国海洋石油有限公司(中海油)(0883.HK)在谈判150亿美元收购加拿大油气生产商NexenNXY.TO的条款同时,仍在讨论加拿大提出的就业和投资要求.

消息人士表示,双方的分歧集中在於商业层面,尤其是中海油对於就业和资本支出的承诺问题上.这名消息人士因议题敏感而拒绝署名.

"确实还有一些重要问题没有解决,"这名消息人士称,并表示谈判仍在继续,并没有陷入僵局的迹象.

加拿大政府定於在12月10日前作出裁决,决定是否批准这桩收购案.目前亚洲国有企业对加拿大企业提出收购邀约但仍待加政府批准的案子有两宗,这就是其中之一.

马来西亚国有企业Petronas PETR.UL希望加拿大政府同意其收购Progress Energy (PRQ.TO).该公司表示,已再次将邀约有效期限延後,从原先的11月30日推迟到12月30日.

加方拒绝了Petronas的最初收购方案,认为不会给加拿大带来净收益.一名消息人士上周透露,Petronas此後修改了收购方案.

加拿大政府承诺,在宣布关於这两宗并购案的决定时,将同时明确外国投资的相关规定.

中海油这宗收购计划在加拿大国内引起争议,该国政府希望在吸引更多海外投资的同时让本国能源产品的出口市场尽量多元化,同时还要安抚那些对与中国做生意心怀谨慎的议员.

**寻求资本支出和就业等方面承诺**

接近Nexen并购谈判的消息人士说,加拿大工业部与中海油的谈判主要围绕阿尔伯塔省长Alison Redford提出的要求.该省长希望中海油在资本支出,就业以及加拿大人参与Nexen管理等方面作出承诺.

"阿尔伯塔省的干预是有建设性的,是有谈判基础的,"该消息人士说.

阿尔伯塔省是加拿大最大的产油区,也是Nexen总部所在地.

Redford总体上赞成这桩交易,这与萨斯喀彻温省长Brad Wall截然不同.後者反对必和必拓(BHP.AX)在2010年对化肥企业Potash Corp(POT.TO)的收购,最终加拿大拒绝了这桩收购要约.

消息人士表示,加拿大政府通常是向企业施压要求改善收购条款,而不会设定一个简单的数字计算公式.

加拿大环球邮报周二报导,加拿大要求中海油"在投资和就业方面作出空前水平的承诺,将会削弱这宗交易的商业可行性."

彭博在周一夜间报导称,中海油已经接受了加拿大为批准该交易而开出的管理和就业条件.

彭博後来又称,协商仍悬而未决,仍需谈判与中海油国有企业身份相关的议题以及加方的资本支出要求.分析师对资本支出要求感到意外.

晨星分析师Robert Bellinski对中海油如何保证资本支出的规模产生疑问,因为石油行业的支出与大宗商品价格以及项目的有效性和时间安排相关."如果油价跌至每桶50美元,他们还会坚持支出几十亿美元吗?我根本不这麽看."他说.

中海油在北京的一位发言人拒绝评论彭博最初的报导,但表示公司仍承诺全部保留Nexen管理团队和雇员.

本月稍早,中海油董事长王宜林表示,有信心在今年获得加拿大监管机构的批准.

Nexen股价下跌,在纽约市场收低1.1%报25.14美元.(完)

--编译 梁睿雪/郑茵;审校 张涛

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