加拿大媒体改口 对中海油收购Nexen案反对立场软化

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透渥太华9月11日电---加拿大太阳报业集团周二改变了之前反对联邦政府批准中海油(0883.HK)收购加拿大NexenNXY.TO的立场，称上周中加两国签署的协议是“重大转折”。
太阳报业集团之前是反对此宗收购案态度最激烈的媒体，其旗下报纸包括《渥太华太阳报》和《卡尔加里太阳报》等。
该报业集团本周二社评中，却对两国签署的《外国投资促进保障协议》大加赞扬，称该协议赋予中海油-Nexen案全新意义。
此项双边协议旨在确保双向投资安全开展，其中包括具有法律约束力的条款，确保避免歧视性、武端性做法，但并未规定双方须批准每一宗投资案。
社评称：“中加投资协议是个重大转折，向认真考虑批准中海油收购Nexen一案迈进。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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