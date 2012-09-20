中海油收购Nexen案或易得后者股东支持 政治因素为较高门槛

7月25日在中海油总部拍到的图片。 REUTERS/Jason Lee

路透卡尔加里9月19日电（记者 Jeffrey Jones）---中国海洋石油有限公司(0883.HK)拟以151亿美元收购加拿大NexenNXY.TO，Nexen在该收购案上应该会很容易获得股东的批准。

这一交易的最大风险来自加拿大和美国的政客与官员，他们对於北美洲一家中国国企能取得多少能源资产犹疑不决。

在周四上午于卡尔加里举行的一场会议上，Nexen股东就中海油27.50美元每股的出价进行投票，这一交易料将轻易获得股东支持。

“除非有人想退还61%的溢价，我想股东们对此溢价会非常高兴，”研究机构Morningstar分析师Robert Bellinski说道。

在中海油提出收购要约前，Nexen一直挣扎着利用旗下很多资产改变其长期的股价疲弱走势，包括阿尔伯特省长湖（Long Lake）油砂项目以及北海Buzzard油田。在7月23日该收购案声明发布前，Nexen在纽约证券交易所的收盘价格为17.06美元。

随後，投资者日益担忧加拿大总理哈珀政府会对一家中国国企在加拿大能源领域开展如此大规模收购感到不安，特别是对阿尔伯特省油砂的收购，Nexen股价因此一直徘徊在远低於中石油出价的水平。

Nexen股价周三在纽约收盘於25.32美元，比中石油出价低8%。

“我不认为股东会制造任何障碍，如果真有，我觉得他们并未充分考虑形势，”Edward Jones分析师Lanny Pendill称。“但我确实认为，他们对於该案能否在加拿大政府处获得通行的关切日益上升。”

他建议投资者抛售手中所持股份获利了结。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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