更新版-企业并购: 中海油完成对加拿大Nexen的151亿美元收购

该交易最初在2012年7月宣布,之后于12月获得加拿大监管机构批准.本月稍早,中海油跨过了最后一道主要障碍,取得了美国外资审议委员会(CFIUS)的批准.由于Nexen的勘探和生产资产位于墨西哥湾地区,因此CFIUS在该交易中拥有发言权.

两家公司未披露美加监管机构对批准交易设下的条件,但中海油一名顾问称基本符合预期.

BMO Capital Market的加拿大并购小组负责人Dan Barclay表示,"他们(中海油)最终获得了想要得到的东西,只是条件比最初苛刻了一点."他也是中海油此次交易的财务顾问之一.

收购Nexen令中海油获得了北海、墨西哥湾和西非近海的新资产,以及美国中东部和加拿大的生产设施.

在加拿大,中海油获得了Nexen旗下Long Lake油砂项目的控制权,以及全球第三大产地数以十亿桶计的原油资源.(完)