更新版-企业并购: 中海油完成对加拿大Nexen的151亿美元收购

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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该交易最初在2012年7月宣布,之后于12月获得加拿大监管机构批准.本月稍早,中海油跨过了最后一道主要障碍,取得了美国外资审议委员会(CFIUS)的批准.由于Nexen的勘探和生产资产位于墨西哥湾地区,因此CFIUS在该交易中拥有发言权.
两家公司未披露美加监管机构对批准交易设下的条件,但中海油一名顾问称基本符合预期.
BMO Capital Market的加拿大并购小组负责人Dan Barclay表示,"他们(中海油)最终获得了想要得到的东西,只是条件比最初苛刻了一点."他也是中海油此次交易的财务顾问之一.
收购Nexen令中海油获得了北海、墨西哥湾和西非近海的新资产,以及美国中东部和加拿大的生产设施.
在加拿大,中海油获得了Nexen旗下Long Lake油砂项目的控制权,以及全球第三大产地数以十亿桶计的原油资源.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。