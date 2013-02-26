中海油完成对Nexen收购（更新版）

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
(新增细节)
路透多伦多2月25日 - 在收购计划宣布七个多月后,中海油(0883.HK)于周一完成对加拿大油气公司NexenNXY.TO的151亿美元收购.
Nexen周一发表声明称,交易已经完成,Nexen股东可获得每股27.50美元现金.
Nexen表示,公司普通股及优先股将在几天后从多伦多证交所退市,同时在纽约证交所挂牌的普通股预计将在2月26日市场开盘前停止交易.
该公司并称,Kevin Reinhart将继续担任公司首席执行官(CEO),Nexen将成为中海油的全资子公司.
其并称,Nexen将成立新的董事会,由中海油首席执行官李凡荣出任董事长.其他董事会成员将包括Reinhart,方志,Barry Jackson,Thomas O'Neill以及William Berry.
该交易最初在2012年7月宣布,之后于12月获得加拿大监管机构批准.本月稍早,中海油跨过了最后一道主要障碍,取得了美国外资审议委员会(CFIUS)的批准.由于Nexen的勘探和生产资产位于墨西哥湾地区,因此CFIUS在该交易中拥有发言权.
两家公司未披露美加监管机构对批准交易设下的条件,但中海油一名顾问称基本符合预期.
BMO Capital Market的加拿大并购小组负责人Dan Barclay表示,"他们(中海油)最终获得了想要得到的东西,只是条件比最初苛刻了一点."他也是中海油此次交易的财务顾问之一.
收购Nexen令中海油获得了北海、墨西哥湾和西非近海的新资产,以及美国中东部和加拿大的生产设施.
在加拿大,中海油获得了Nexen旗下Long Lake油砂项目的控制权,以及全球第三大产地数以十亿桶计的原油资源.(完)
(编译 程琳/徐文焰; 审校 隋芬)
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