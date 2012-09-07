加拿大总理称将仔细研究中海油收购Nexen一案

路透温哥华9月6日电---加拿大总理哈珀周四表示,该国将会特别仔细地研究中国海洋石油(0883.HK)以151亿美元收购石油生产商NexenNXY.TO一案,因这笔交易规模庞大,且中国海洋石油是国营公司.

根据投资加拿大法案(Investment Canada Act),加国政府必须审视收购内容,以决定是否对加拿大产生净利益.

"我们对於净利益的定义将会非常广泛,包括整体加拿大经济及长期利益,"哈珀在一场由彭博主办的太平洋区域峰会上表示.

"在做出此一决定之际...由於此案规模及其性质...政府必须有一套非常清楚的政策架构,说明政府为何接受或不接受此一决定或後续的类似决定."

加拿大表示,未来10年油砂开采将需要至少5,000亿加元(5,100亿美元)的外来投资.

显然一大资金来源为中国.部分人士认为,中国国营企业拥有营运优势,包括可以轻易取得信贷,且可以忽略创造获利的需求,他们对中国国营企业收购感到忧心.(完)

--编译 张明钧;审校 张荻

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