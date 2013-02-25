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中国财经 | 2013年 2月 26日 星期二 07:34 BJT

中海油宣布完成对NEXEN的收购

路透2月25日 - 中海油宣布,完成对NEXEN的收购,NEXEN已成为旗下一家间接持有的全资子公司.

NEXEN也宣布中海油完成对该公司的收购.(完)

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