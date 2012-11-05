加拿大延长中海油竞购Nexen审查期

加拿大表示，已将中海油以151亿美元竞购加拿大石油生产商Nexen的审查期限延长一个月至12月10日。加拿大联邦政府正在进行审查，以确定中国国有企业中海油的收购是否会为加拿大带来“纯收益。”Nexen的全球资产包括油砂和页岩气。路透