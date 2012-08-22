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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 22日 星期三 10:28 BJT

中海油称未计划收购後对Nexen进行资产分离

中海油首席执行官李凡荣周二称，没有计划在收购加拿大同业Nexen後对其资产进行分离。该公司首席财务官钟华在记者会上表示，虽然公司手头有逾千亿元人民币现金，但仍计划集资以收购Nexen，藉以维持信贷评级。中海油收购Nexen的出价达151亿美元。

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