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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 1日 星期四 11:43 BJT

加拿大政府或再度延长中海油并购Nexen案审查期限--消息

消息人士周三表示，加拿大可能会延长对中海油151亿美元竞购石油生产商Nexen Inc的审查期限，旨在让政府有更多时间就外国投资制定全面框架。此前定下的最後期限为下周。路透

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