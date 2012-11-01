加拿大或再延长中海油并购Nexen案审查期限--消息

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
路透渥太华10月31日电---两位熟悉事情进展的消息人士周三表示,加拿大可能会延长对中海油(0883.HK)151亿美元竞购石油生产商Nexen Inc NXY.TO的审查期限,旨在让政府有更多时间就外国投资制定全面框架;此前定下的最後期限为下周.
消息人士称,距离11月10日最後期限时间有限,联邦政府难以就Nexen并购案完成审议,也不能就外资并购交易确定整体政策框架.
加拿大政府曾承诺在对Nexen并购案作出裁决时公布此类框架.消息人士称,政府因而或将寻求第二次延长该交易的审查期限.
消息人士强调,延期并不意味着并购案一定遇到麻烦.因为问题的敏感性,消息人士要求匿名.
不过,对於寄望政府批准并购交易而持有Nexen股票的投资者而言,审查延期将增加持有成本.
加拿大政府已经将通常的45天审查期延长了30天.延长後的到期日为11月10日,但由於当天恰逢周六,政府部门关闭,实际到期日为11月9日.
如果中海油认可,加拿大政府可能将审查期限再延长30天,或更短的时间.广泛预计中海油将同意此类请求.
Nexen股价在纽约证交所收於23.90美元,较上周五收盘价上涨2.1%,仍低於中海油每股27.50美元的出价.在多伦多证交所,该股下跌2.7%,收於23.85加元.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
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