Nexen股东同意中海油收购 但外界反对声浪渐高

路透卡尔加里9月20日电---加拿大NexenNXY.TO股东周四以压倒多数通过中海油对公司的收购要约,但Nexen股价下跌,因为公众对外国国有企业并购151亿美元加拿大资产的反对声浪渐高.

鉴於中海油(0883.HK)提出的收购价较Nexen股价的溢价幅度高达61%,股东对收购投赞同票不过是走形式而已.但由於加拿大当局是否核准该交易还存在不确定性,当前Nexen股价仍然远低於27.50美元的收购价.

加拿大总理哈珀一直积极致力於吸引中国投资,帮助开发国内能源资源,但最近就连其政府内部一些成员亦打破常规,公开对中国收购如此多的加拿大资产表示不安,尤其阿尔伯特省的油砂资产,是全球最大的原油储备之一.

哈珀政府已经启动这宗并购的审批程序,以确定能否给加拿大带来净效益.

中海油发言人表示,公司对Nexen股东同意收购表示欢迎.为了让交易更易被加拿大方面接受,中海油已作出几项承诺,包括将西半球总部迁至卡尔加里,保留所有Nexen员工等.(完)

--编译 白云;审校 郑茵

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