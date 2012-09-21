Nexen股东同意中海油收购 但外界反对声浪渐高

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
路透卡尔加里9月20日电---加拿大NexenNXY.TO股东周四以压倒多数通过中海油对公司的收购要约,但Nexen股价下跌,因为公众对外国国有企业并购151亿美元加拿大资产的反对声浪渐高.
鉴於中海油(0883.HK)提出的收购价较Nexen股价的溢价幅度高达61%,股东对收购投赞同票不过是走形式而已.但由於加拿大当局是否核准该交易还存在不确定性,当前Nexen股价仍然远低於27.50美元的收购价.
加拿大总理哈珀一直积极致力於吸引中国投资,帮助开发国内能源资源,但最近就连其政府内部一些成员亦打破常规,公开对中国收购如此多的加拿大资产表示不安,尤其阿尔伯特省的油砂资产,是全球最大的原油储备之一.
哈珀政府已经启动这宗并购的审批程序,以确定能否给加拿大带来净效益.
中海油发言人表示,公司对Nexen股东同意收购表示欢迎.为了让交易更易被加拿大方面接受,中海油已作出几项承诺,包括将西半球总部迁至卡尔加里,保留所有Nexen员工等.(完)
--编译 白云;审校 郑茵
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