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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 24日 星期二 12:57 BJT

中海油151亿美元收购加拿大Nexen

中海油周一同意以151亿美元的价格收购加拿大石油生产商Nexen，这是中国迄今规模最大的海外收购行动。该行动将迫使加拿大政府在安全疑虑和国外投资之间做出抉择。中海油寄望以较Nexen周五股价高达61%的溢价来赢得股东及加拿大政府的支持，并承诺保留所有员工。

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