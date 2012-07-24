中海油151亿美元收购加拿大Nexen

中海油周一同意以151亿美元的价格收购加拿大石油生产商Nexen，这是中国迄今规模最大的海外收购行动。该行动将迫使加拿大政府在安全疑虑和国外投资之间做出抉择。中海油寄望以较Nexen周五股价高达61%的溢价来赢得股东及加拿大政府的支持，并承诺保留所有员工。