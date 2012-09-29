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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 29日 星期六 09:53 BJT

调查显示加拿大民众不太在乎外资持股该国能源业

据周五益普索-Reid公布的一项调查显示，加拿大民众中很少有人希望议会重点关注外资持股该国能源行业。这意味着加拿大民众可能会接受中海油151亿美元收购加拿大石油公司Nexen。该国总理哈珀称，政府会在考虑公众意见後，再决定是否批准此宗收购交易。

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