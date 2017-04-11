东风汽车将与汽车零件厂商耐世特成立合资公司

酷派尚未完成审计事项涉多笔款项 续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
路透4月10日 - 汽车零件生产商--耐世特汽车(1316.HK)周一宣布，中国东风汽车集团(0489.HK)将与该公司成立一家合资企业，为东风的乘用车设计和生产电动助力转向系统(Electric Power Steering/EPS)。
耐世特称，该公司与东风旗下一家公司各持50%股份。双方将在东风的武汉总部附近设立一家工厂。
耐世特现在为东风的关联汽车品牌提供电动助力转向系统，其中包括标致2008跨界车。该公司客户包括菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)、通用汽车(GM.N)、丰田汽车(7203.T)和大众汽车(VOWG_p.DE)。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完）
路透上海5月24日 - 美国穆迪投资者服务公司(Moody's)主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评级之后，穆迪没有重新考虑中国评级的具体时间表。