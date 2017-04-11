东风汽车将与汽车零件厂商耐世特成立合资公司

路透4月10日 - 汽车零件生产商--耐世特汽车(1316.HK)周一宣布，中国东风汽车集团(0489.HK)将与该公司成立一家合资企业，为东风的乘用车设计和生产电动助力转向系统(Electric Power Steering/EPS)。

耐世特称，该公司与东风旗下一家公司各持50%股份。双方将在东风的武汉总部附近设立一家工厂。

耐世特现在为东风的关联汽车品牌提供电动助力转向系统，其中包括标致2008跨界车。该公司客户包括菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)、通用汽车(GM.N)、丰田汽车(7203.T)和大众汽车(VOWG_p.DE)。(完)