美法院撤销三星Nexus智能手机禁售令 苹果遭受打击

路透华盛顿/旧金山10月11日电---美国联邦巡回上诉法院周四撤销了针对三星电子(005930.KS)Galaxy Nexus智能手机的审前禁售令.这给正与谷歌(GOOG.O)移动软件竞争的苹果(AAPL.O)带来一击.

苹果在多个领域与谷歌展开激烈竞争.三星的许多设备都装载有谷歌的Android(安卓)软件.

预计上述裁决不会对智能手机市场产生巨大影响,因为Nexus已经是三星产品系列中的旧款.苹果股价收低近2%,报628.10美元.

不过,法学院Santa Clara Law School的教授Colleen Chien指出,该法院的推论可能让公司更难通过专利权诉讼来禁止竞争对手的产品出售.

对试图在专利权诉讼中增加筹码的公司来说,禁售令曾一直是他们手中的王牌.

Chien称:"联邦巡回法院说了,'等一下,'"

苹果拒绝置评,三星未能立即置评.

苹果曾在8月针对三星的诉讼中大获全胜,当时美国一陪审团裁定三星产品抄袭了iPhone和iPad的关键特征,判给苹果10.5亿美元损失赔偿.

Nexus手机并不在该案审理范围内,但在苹果今年早些时候发起的另一桩针对三星的诉讼中.

美国地方法官Lucy Koh在6月对Nexus发出审前禁售令,之後上诉法院暂缓该禁售令的执行,等候正式裁决.

联邦巡回上诉法院周四表示,Koh滥用了自由裁量权.

该上诉法院裁定,苹果未能证明消费者是因为侵权技术而购买三星产品.

法庭纪录写道:"情况很可能是,即便不采用这项专利设计,被告产品也会得到几乎一样的销售业绩."

该法院只考虑了一项专利,即允许智能手机同时搜索多个数据存储位置的技术.

该法院将此案发回Koh重新审理.本月早些时候,另一项针对三星Galaxy Tab 10.1的禁售令也已经撤销,因三星打赢了这项专利案.

假期季节前,三星还将有一系列新平板电脑及智能手机面市.(完)

--编译/审校 兰秀娟/程琳/张涛

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