NFL短期内不会来中国比赛

美式橄榄球大联盟(NFL)中国区主管Richard Young在接受路透采访时称，虽然NFL在中国市场发展迅速，但短期内仍不会在中国举行比赛。NFL被福布斯列为世界上最有价值赛事，但其在中国影响力远不及NBA、MLB与欧洲足球联赛。Young仍对发展前景表示乐观。路透