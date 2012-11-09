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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 9日 星期五 14:08 BJT

NFL短期内不会来中国比赛

美式橄榄球大联盟(NFL)中国区主管Richard Young在接受路透采访时称，虽然NFL在中国市场发展迅速，但短期内仍不会在中国举行比赛。NFL被福布斯列为世界上最有价值赛事，但其在中国影响力远不及NBA、MLB与欧洲足球联赛。Young仍对发展前景表示乐观。路透

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