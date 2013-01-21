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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 21日 星期一 14:00 BJT

49人将与乌鸦争夺超级碗--NFL

周日美式橄榄球联盟(NFL)国联(NFC)决赛中，旧金山49人以28-24逆转亚特兰大猎鹰，率先入围超级碗。头号种子猎鹰一度17-0领先。49人曾5次夺得超级碗冠军；而在当日晚些时候巴尔的摩乌鸦28-13击败新英格兰爱国者，夺得美联(AFC)冠军。49人与乌鸦之间的冠军争夺将于2月3日在新奥尔良打响。路透

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