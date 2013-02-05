版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 2月 5日 星期二 14:39 BJT

超级碗停电与碧昂丝中场演出无关--NFL

NFL超级碗总决赛周日在新奥尔良梅赛德斯穹顶体育场打响，巴尔的摩乌鸦34-31击败旧金山49人，然而比赛下半时场内近半数灯光突然遭遇停电，比赛中断35分钟。NFL总裁古德尔周一表示停电原因仍在调查中，但没有迹象显示出停电是由于碧昂丝(Beyonce)的中场演出所致。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐