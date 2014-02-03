海鹰43-8大胜野马 首度捧得超级碗

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透新泽西2月2日(记者 Larry Fine) -西雅图海鹰凭借强大的防守，令明星四分卫佩顿·曼宁领军的丹佛野马束手无策，海鹰最终43-8取得大胜，首次赢得NFL超级碗冠军。
NFL防守成绩最为骄人的海鹰两次成功拦截后反转达阵，半场休息时即取得22-0大比分领先，其中第二次是海鹰右线卫史密斯接球后狂奔69码达阵。
二年级四分卫拉塞尔·威尔森抢走五度荣膺NFL最有价值球员的曼宁的风头，全场25次传球18次成功，率队推进206码，送出两次达阵传球，没有被拦截。（完）
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