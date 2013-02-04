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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 4日 星期一 12:27 BJT

超级碗--乌鸦34-31击败49人捧杯

当地时间周日NFL超级碗总决赛在新奥尔良打响，美联冠军巴尔的摩乌鸦以34-31击败国联冠军旧金山49人，捧起超级碗奖杯。比赛进行到第三节乌鸦已取得28-6的巨大领先，而此时意外停电，致使比赛中断35分钟。此后49人疯狂反扑直取17分，但最终仍无力回天。比赛中场时，Beyonce领衔美国女子乐团Destiny's Child重聚登台献唱。路透

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