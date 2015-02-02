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货币新闻 | 2015年 2月 2日 星期一 12:45 BJT

爱国者28-24击败海鹰 第四次捧起超级碗

(本文由路透中文网编译提供)

路透亚利桑那GLENDALE2月1日 - 新英格兰爱国者周日28-24击败西雅图海鹰，最近10年首次捧起超级碗桂冠。

这也是爱国者第四次捧起超级碗，历史上另有五支球队至少四次赢得这一殊荣。爱国者明星四分卫汤姆·布雷迪与名人堂球员特里·布拉特肖及其儿时偶像乔·蒙塔纳成为仅有的三位四次赢得超级碗戒指的四分卫。

布雷迪策动四次达阵成功的攻势，其中两次是在第四节上演，他也以13次达阵传球创造超级碗历史。

海鹰外接手科尔斯在爱国者阵地接到一次精彩的传球，原本可能使海鹰实现逆转，但终场前20秒拉塞尔·威尔逊的传球在得分线附近被爱国者防守队员拦截，宣告海鹰无功而返。。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛
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