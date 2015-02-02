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寰宇花絮 | 2015年 2月 2日 星期一 10:15 BJT

支持希拉里还是拜登？奥巴马“两个都爱”

路透华盛顿2月1日 - 美国总统奥巴马在周日的《超级碗》赛前采访中承认，他更喜欢看进攻而不是防守、喜欢薯片鳄梨酱多过鸡翅，但被要求在希拉里和拜登之间做出选择时，奥巴马并未上钩。

“他们两个我都爱，”奥巴马称。美国前国务卿希拉里和现任副总统拜登都可能成为2016美国总统大选中的民主党候选人。

“干得漂亮，”奥巴马打趣NBC《今日秀》节目主持人萨凡纳·格思里(Savannah Guthrie)。格思里向奥巴马提出一系列比赛相关的选择问题，最后问到了“选希拉里/拜登？”

“我必须试试，”格思里在白宫厨房中采访奥巴马时说道。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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