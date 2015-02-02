版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2015年 2月 2日 星期一 14:59 BJT

支持希拉里还是拜登？奥巴马“两个都爱”

美国总统奥巴马在周日的《超级碗》赛前采访中承认，他更喜欢看进攻而不是防守、喜欢薯片鳄梨酱多过鸡翅，但被要求在希拉里和拜登之间做出选择时，奥巴马并未上钩。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐