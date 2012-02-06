巨人惊天逆转爱国者 再捧超级碗

路透印第安纳波利斯2月5日电(记者 Larry Fine)---纽约巨人队周日以21-17逆转击败新英格兰爱国者，捧起职业美式足球(NFL)超级碗锦标。比赛中惊心动魄的一刻来自於终场前57秒，布拉德肖(Ahmad Bradshaw)以一记六码达阵帮助巨人逆转锁定胜利。

巨人在上半时结束时以9-10暂时落後，第三节更是一度以9-17落後，不过泰尼斯(Lawrence Tynes)两度射门命中缩小比分差距至15-17，最後巨人则是通过一连串攻势共推进88码，在最近四年内第二次力克爱国者捧起超级碗。

巨人四年前在超级碗决战中17-14爆冷击败整个赛季保持19战全胜的爱国者而捧杯。此番巨人再以一次第四节绝地反击终结爱国者10连胜脚步。

巨人也成为第一次常规赛仅有9胜7负尴尬成绩的球队而捧得超级碗。

巨人四分卫伊莱·曼宁(Eli Manning)全场40次传球30次成功，送出一次达阵传球，荣膺本届超级碗比赛最有价值球员(MVP)，重现四年前荣膺超级碗MVP的荣耀。（完）

编译：王燕焜

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