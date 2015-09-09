Netflix明年年初将在韩国、新加坡、香港和台湾推流媒体

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透9月9日 - Netflix Inc (NFLX.O)表示，将于明年年初在韩国、新加坡、香港和台湾推出电影电视流媒体服务。
这是这家美国流媒体先锋的全球扩张计划的部分内容。到2016年底，Netflix计划把业务拓展到包括中国在内的200个国家，公司称正“继续在这些国家探索各种选择。”
Netflix称，流媒体服务推出后，可在智能电视、平板电脑、智能手机、电脑和一系列联网游戏机和机顶盒上获得。
Netflix本月稍早已在日本推出自己的服务，日本成为迎接该公司的首个亚洲国家。Netflix的自制剧有《纸牌屋》(House of Cards)和《女子监狱》(Orange is the New Black)。
该公司补充称，有关价格、项目和支持设备的细节将于日后公布。(完)
(编译 王颖；审校 李春喜)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。