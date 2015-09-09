Netflix明年年初将在韩国、新加坡、香港和台湾推流媒体

路透9月9日 - Netflix Inc (NFLX.O)表示，将于明年年初在韩国、新加坡、香港和台湾推出电影电视流媒体服务。

这是这家美国流媒体先锋的全球扩张计划的部分内容。到2016年底，Netflix计划把业务拓展到包括中国在内的200个国家，公司称正“继续在这些国家探索各种选择。”

Netflix称，流媒体服务推出后，可在智能电视、平板电脑、智能手机、电脑和一系列联网游戏机和机顶盒上获得。

Netflix本月稍早已在日本推出自己的服务，日本成为迎接该公司的首个亚洲国家。Netflix的自制剧有《纸牌屋》(House of Cards)和《女子监狱》(Orange is the New Black)。

该公司补充称，有关价格、项目和支持设备的细节将于日后公布。(完)

(编译 王颖；审校 李春喜)

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