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亚洲 | 2012年 12月 24日 星期一 06:37 BJT

全球外汇市场12月24日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)
     --  - 日本公共假期
    
    1350 - 法国标售BTF国库券
    
    注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

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