涉嫌向前联合国大会主席行贿的澳门富豪寻求立即审判

所罗门群岛外海发生6.7级地震--USGS
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透纽约12月10日（记者 Nate Raymond） - 被美国检察官指控向联合国大会第68届会议主席约翰·阿什（John Ashe）行贿的澳门房地产富豪吴立胜周四要求立即审判，他的律师说他的生意受到影响。
68岁的吴立胜9月19日被逮捕，可能还要等几个月才会审判。他的律师Benjamin Brafman敦促曼哈顿联邦法官在几周内开始审判。
Brafman表示，吴立胜正在受到“无法弥补的损害”。他提到了吴立胜所旗下生意的情况。吴立胜拥有18亿美元净资产和澳门的房地产项目。
“生意开始出现严重的后退，”Brafman在法庭上称。“这不公平。我们要求立即进行审判。”
吴立胜的助理Jeff Yin也被指控策划向2013-2014年间担任联大主席的阿什行贿，他的律师也要求立即进行审判。
助理检察官Janis Echenberg暗示，政府将驳回此请求，称检方反对单独审判任何一名被告。
她还表示，检方仍在准备证据，“可能”提出更多指控。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜
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