涉嫌向前联合国大会主席行贿的澳门富豪寻求立即审判

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约12月10日 - 被美国检察官指控向联合国大会第68届会议主席约翰·阿什（John Ashe）行贿的澳门房地产富豪吴立胜周四要求立即审判，他的律师说他的生意受到影响。
68岁的吴立胜9月19日被逮捕，可能还要等几个月才会审判。他的律师Benjamin Brafman敦促曼哈顿联邦法官在几周内开始审判。
Brafman表示，吴立胜正在受到“无法弥补的损害”。他提到了吴立胜所旗下生意的情况。吴立胜拥有18亿美元净资产和澳门的房地产项目。
“生意开始出现严重的后退，”Brafman在法庭上称。“这不公平。我们要求立即进行审判。”
吴立胜的助理Jeff Yin也被指控策划向2013-2014年间担任联大主席的阿什行贿，他的律师也要求立即进行审判。
助理检察官Janis Echenberg暗示，政府将驳回此请求，称检方反对单独审判任何一名被告。
她还表示，检方仍在准备证据，“可能”提出更多指控。（完） 编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%