涉嫌向前联合国大会主席行贿的澳门富豪寻求立即审判

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约12月10日 - 被美国检察官指控向联合国大会第68届会议主席约翰·阿什（John Ashe）行贿的澳门房地产富豪吴立胜周四要求立即审判，他的律师说他的生意受到影响。

68岁的吴立胜9月19日被逮捕，可能还要等几个月才会审判。他的律师Benjamin Brafman敦促曼哈顿联邦法官在几周内开始审判。

Brafman表示，吴立胜正在受到“无法弥补的损害”。他提到了吴立胜所旗下生意的情况。吴立胜拥有18亿美元净资产和澳门的房地产项目。

“生意开始出现严重的后退，”Brafman在法庭上称。“这不公平。我们要求立即进行审判。”

吴立胜的助理Jeff Yin也被指控策划向2013-2014年间担任联大主席的阿什行贿，他的律师也要求立即进行审判。

助理检察官Janis Echenberg暗示，政府将驳回此请求，称检方反对单独审判任何一名被告。