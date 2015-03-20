中海油与中石化合作的东海天然气预计储量约239亿立方米

路透香港3月20日 - 由中海油(0883.HK)与中石化(0386.HK)(600028.SS)两大中国石油巨头合作在东海海域的天然气发现，经中国当局评估，预计探明权益经济可采天然气储量约239亿立方米。

中海油表示，该储量由中国国土资源部油气储量评审办公室审定，但其评估标准与上市公司报告采用准则不同，并不代表商业生产时的实际最终可采储量。

“本公司仍需履行一系列的监管审批程序方可开展本项目的进一步勘探、开发及生产。”公司并称。

该发现为“宁波22-1”，位于中国东海海域，是中海油与中石化合作项目下的勘探发现。中海油在该项目中享有50%的参与权益。

中海油此前报告的主要新发现，包括公司自营深水勘探发现的第一个大气田--位于南海琼东南盆地的“陵水17-2”，平均作业水深1,500米，测试产量为56.5百万立方英尺/天。公司管理层指出，探明储量在300亿立方米以上即属“大气田”。（完）

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(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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