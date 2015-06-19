独家：俄气与壳牌石油建立全球战略合作联盟

路透圣彼得堡6月19日 - 俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)(GAZP.MM)的首席执行官告诉路透，该公司正在与能源巨头皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)在全球建立战略联盟，其中包括资产置换。这将允许俄气进入新的市场。

俄气是全球最大的天然气生产商。该公司周四表示，壳牌石油和俄气在欧洲的两个长期天然气买家--德国意昂集团(E.ON)(EONGn.DE)和奥地利的OMV(OMVV.VI)已经同意，在波罗的海下面建设两条新的Nord Stream天然气管道输送至德国。

俄气首席执行官Alexei Miller称，与壳牌的协议还预测双方将扩建投资规模为200亿美元的萨哈林岛液化天然气工厂，以及在全球置换上游资产。

“这样重要的协议每五年甚至10年才签一次，”Miller在圣彼得堡投资者论坛的间隙表示。

与壳牌的协议对于俄气来说是重要的一步棋，由于西方因乌克兰问题制裁俄罗斯，许多西方公司在缩减对俄的曝险。

“我们的许多传统合作伙伴都定位为强大的地区性企业...壳牌是一家全球性企业。随着全球天然气市场的发展...我们将建立全球性的战略合作关系，”Miller说。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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