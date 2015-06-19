独家：俄气与壳牌石油建立全球战略合作联盟

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透圣彼得堡6月19日 - 俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)(GAZP.MM)的首席执行官告诉路透，该公司正在与能源巨头皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)在全球建立战略联盟，其中包括资产置换。这将允许俄气进入新的市场。
俄气是全球最大的天然气生产商。该公司周四表示，壳牌石油和俄气在欧洲的两个长期天然气买家--德国意昂集团(E.ON)(EONGn.DE)和奥地利的OMV(OMVV.VI)已经同意，在波罗的海下面建设两条新的Nord Stream天然气管道输送至德国。
俄气首席执行官Alexei Miller称，与壳牌的协议还预测双方将扩建投资规模为200亿美元的萨哈林岛液化天然气工厂，以及在全球置换上游资产。
“这样重要的协议每五年甚至10年才签一次，”Miller在圣彼得堡投资者论坛的间隙表示。
与壳牌的协议对于俄气来说是重要的一步棋，由于西方因乌克兰问题制裁俄罗斯，许多西方公司在缩减对俄的曝险。
“我们的许多传统合作伙伴都定位为强大的地区性企业...壳牌是一家全球性企业。随着全球天然气市场的发展...我们将建立全球性的战略合作关系，”Miller说。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。