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中国财经 | 2015年 6月 2日 星期二 17:05 BJT

俄气称中方已经启动西伯利亚管线的中国部分建设工程

路透莫斯科6月2日 - 俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/GAZPROM)周二表示，中国已在上周启动“西伯利亚力量”管线的中国部分建设工程。

俄罗斯和中国在去年达成了一份4,000亿美元的天然气大单，其中包括建设该管线。仅是俄方这部分的建设投资就需要550亿美元，包括让新气田投产。

俄气还表示，通往中国的西路管线相关谈判也正在顺利推进。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)

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