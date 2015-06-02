俄气称中方已经启动西伯利亚管线的中国部分建设工程

路透莫斯科6月2日 - 俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/GAZPROM)周二表示，中国已在上周启动“西伯利亚力量”管线的中国部分建设工程。

俄罗斯和中国在去年达成了一份4,000亿美元的天然气大单，其中包括建设该管线。仅是俄方这部分的建设投资就需要550亿美元，包括让新气田投产。